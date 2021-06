Trasporto pubblico regionale, rinnovata la pagina sul sito della Regione

Liguria - Il sito di Regione Liguria ha completamente rinnovato la pagina dedicata allo Sportello Trasporto Pubblico Regionale. Al link www.regione.liguria.it/homepage/infrastrutture-e-trasporti/trasporti/sportello-virtuale-trasporti.html da oggi, infatti, si trovano tre nuove sezioni, strutturate a "pulsante" che consentono di comprendere meglio cosa sia, a cosa serva e come utilizzare lo Sportello.

"Tramite questo valido strumento si possono richiedere informazioni di varia natura sul trasporto pubblico regionale, si può segnalare un problema, esprimere un consenso o una critica oppure ottenere precisazioni e approfondimenti - spiega l'assessore regionale ai Trasporti Gianni Berrino - Si tratta di una comunicazione diretta, immediata e trasparente che ha come logica l'interlocuzione tra utente e amministrazione pubblica con l'obiettivo di tutelare i passeggeri".

Sulla pagina, inoltre, sono indicati gli indirizzi delle Autorità di Ambito Territoriale e delle Aziende di Trasporto per potere fare segnalazioni puntuali o reclami, il tutto nel pieno rispetto della privacy dell'utente.