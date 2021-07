Traghetto ed aliscafo: un viaggio nel viaggio

Liguria - L’estate, il mare, le vacanze tanto agognate e desiderate. La bella stagione, la voglia e quasi la necessità di dover, come si suol dire, staccare la spina ed allontanarsi tanto mentalmente quanto fisicamente, dalla routine e dalla quotidianità.

Una pausa. Le vacanze non sono nient’altro che una pausa di qualche giorno alla scoperta di posti nuovi, per conoscerne i profumi, immortalare gli scorci più suggestivi, vivere un viaggio nel viaggio all’insegna dei sapori e dei prodotti tipici della terra ospitante.

Principalmente, le mete turistiche scelte durante l’estate hanno molto a che fare con le isole sia italiane che straniere, e con le località costiere, ciascuna con proprie particolarità e caratteristiche anche territoriali.

La storia, la natura, i monumenti le architetture testimoni dei tempi passati, l’arte, la cultura. Tutto questo e molto altro rende un viaggio meritevole di un posto nei ricordi personali e familiari.



Dove andare in vacanza?

Tra le mete più ambite vi sono quelle nel Mediterraneo, ma non mancano coloro i quali scelgono di soggiornare all’estero. Tutte le linee marittime del Mediterraneo sono raggiungibili via mare, tramite traghetti ed aliscafi. Per poter ottenere informazioni in merito al costo del biglietto, agli orari di partenza è sufficiente accedere dal proprio dispositivo mobile, oppure pc, ad una piattaforma di prenotazioni, come traghettilines.

Pochi semplici passaggi, infatti, separano il futuro passeggero dall’acquisto del biglietto.

Il servizio di comparazione prezzi permette di poter valutare e scegliere la compagnia a cui affidarsi prestando attenzione anche all’aspetto economico.

Certamente, come accade molto spesso, al fine di risparmiare ulteriormente sarebbe preferibile prenotare il biglietto valido per l’imbarco con largo anticipo. Qualora non dovesse essere possibile, si potranno comparare le tariffe e scegliere, quindi, quella considerata più conveniente.

Accedendo alla piattaforma digitale in oggetto, non soltanto si potrà selezionare il porto di partenza, ma anche quello di destinazione, scegliendo tra una ricca offerta.

I collegamenti garantiti sono numerosi: Sardegna, Sicilia, Corsica, Isola d’Elba, ischia, Ponza, Capri, Isole Eolie, Egadi, Ustica, Baleari e Canarie. Ed ancora, Grecia ed isole, Croazia, Spagna, Malta, Albania, Marocco, Tunisia ed Algeria.

La scoperta ed il viaggio iniziano in pochi click, comodamente dalla propria abitazione.



Quali sono i vantaggi di viaggiare in traghetto o in aliscafo?

I vantaggi di viaggiare in traghetto oppure in aliscafo sono molteplici e variano a seconda delle esigenze e delle disponibilità di ciascun individuo. Infatti, non vi è una risposta univoca quando si parla di benefici.

Può rivelarsi essere comoda, la possibilità di poter imbarcare il proprio veicolo, sia esso il camper, l’automobile o la moto. A tal proposito, in fase di prenotazione ed acquisto del biglietto sarà opportuno e necessario indicare i dati relativi al veicolo e, in fase di imbarco, seguire attentamente le istruzioni fornite dagli addetti ai lavori.

Un altro motivo che spinge i viaggiatori ad optare per spostarsi in traghetto è la libertà di movimento personale che il mezzo offre. Infatti, anche in questo caso si hanno due scelte che dipendono anche dalla durata della navigazione.

La prima è quella di poter prenotare una cabina ove trascorrere, nel pieno della privacy, le ore del viaggio a bordo del traghetto avendo, inoltre, a disposizione i servizi privati.

Oppure si può scegliere di non fermarsi negli spazi comuni, come il passaggio ponte.

Gli amanti degli amici a quattro zampe possono portare con sé il proprio animale domestico.

Per quanto concerne i bagagli non vi sono limiti di peso, di numero e di grandezza da rispettare.

E per concludere, viaggiare in traghetto, solcare le acque ha un fascino al quale non si può restare indifferenti.