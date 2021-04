Toti scrive al ministro Giorgetti e chiede un incontro per lo stabilimento Leonardo di Genova

Liguria - Il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti ha inviato una lettera al ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, chiedendo un incontro per fare chiarezza sul futuro di Leonardo a Genova e, in particolare, della Business Unit Automazione.

“Crediamo che un incontro presso la sede del ministero dello Sviluppo economico, con la partecipazione dei vertici aziendali oltre che del ministro – scrive Toti - sia opportuno per chiarire le prospettive industriali e occupazionali del Gruppo nella città di Genova, con particolare riferimento alla Business Unit Automazione”. Nella lettera il governatore aggiunge: “Analoga richiesta è stata inviata anche al Prefetto di Genova Carmen Perrotta, che ha incontrato le delegazioni sindacali nella giornata di ieri in relazione alla medesima vertenza”, conclude Toti.

La richiesta del presidente Toti segue l’incontro avvenuto oggi con i rappresentanti dei sindacati metalmeccanici di Cgil Cisl e Uil e i delegati Rsu di Leonardo, a cui ha partecipato anche l’assessore regionale allo Sviluppo Economico Andrea Benveduti: “Rispetto alle preoccupazioni manifestate dai sindacati, riteniamo opportuno un chiarimento con il ministro Giorgetti e i vertici aziendali rispetto al futuro di uno dei più importanti presidi industriali e tecnologici del territorio, che – conclude Benveduti - riteniamo vada potenziato e sostenuto”.