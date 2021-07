Toti annuncia: "Il Salone Nautico sarà bellissimo ed in presenza"

Liguria - “Sarà un bellissimo Salone Nautico e soprattutto sarà un Salone Nautico in presenza grazie al green pass. Oggi più che mai la 61esima edizione rappresenta il simbolo della ripartenza della Liguria ma anche di tutta l’industria della Nautica. Un settore di vanto per la nostra regione e per tutta l’industria italiana anche grazie alla decisione di puntare, in piena pandemia, su questo settore, decidendo di riaprire i cantieri quando tutti faticavano a vedere uno spiraglio di luce. Adesso, grazie anche alla vaccinazione di massa, possiamo tornare a guardare al futuro con ottimismo e il Salone Nautico di Genova sarà l’inizio della ripresa economica. Nei prossimi 16 mesi recupereremo la perdita dovuta alla pandemia e la Liguria si farà trovare pronta”. Così il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti in occasione della presentazione del 61esimo Salone Nautico che si svolgerà a Genova dal 16 al 21 settembre.