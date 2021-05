Tirreno Power rinuncia alle centrali a gas di Vado Ligure e Civitavecchia

Liguria - Cambiano i parametri del contesto nazionale all'interno del quale si inserisce il progetto per la realizzazione di un gruppo a gas a Vallegrande da parte di Enel. Il consiglio di amministrazione di Tirreno Power ha valutato che non sussistono le condizioni per proseguire lo sviluppo dei progetti che prevedevano la costruzione di nuovi gruppi alimentati a gas a Vado Ligure e Civitavecchia. La decisione, spiega l'azienda in una nota, "è stata presa a seguito di un attento esame di tutti gli aspetti collegati con l'avanzamento delle autorizzazioni e con il contesto regolatorio e, in particolare, in considerazione della perdurante indeterminatezza delle tempistiche per la conclusione degli iter autorizzativi, che non risulta compatibile con gli impegni che la società dovrebbe assumere per la consegna dei nuovi impianti a ciclo combinato".



Tirreno Power conferma quindi il proprio impegno nella generazione elettrica, continuando a garantire la piena efficienza e il basso impatto ambientale dei propri impianti, cicli combinati alimentati a gas naturale e idroelettrici, e sviluppando nuove iniziative nella produzione da fonti rinnovabili. L'azienda afferma che continuerà il dialogo che ha sempre mantenuto con tutti gli stakeholder per lo sviluppo economico e la sostenibilità ambientale dei territori in cui opera, in linea con i nuovi e ambiziosi obiettivi europei di transizione ecologica, fissati lo scorso dicembre dal Green Deal Ee.



Con l'ipotesi di Vado Ligure che decade assume una diversa importanza la presenza di un impianto alla Spezia per la fornitura di energia nell'area del Nord Ovest. Ora l'attesa è tutta per i chiarimenti sulla strategia elettrica nazionale da parte del governo.