Sostegni alle aziende colpite dalla grandinata del 31 luglio, ok del consiglio

Liguria - Oggi in consiglio regionale è stato approvato all’unanimità un ordine del giorno, presentato da Enrico Ioculano (Pd-Articolo Uno) e sottoscritto da tutti i gruppi, che impegna la giunta ad attivarsi per riconoscere, tramite gli strumenti appropriati, sostegni alle aziende colpite dalla grandinata del 31 luglio scorso. Nel documento si rileva che le aziende che hanno subìto danni hanno bisogno di sostegni per fronteggiare le spese e che sono già stati effettuati sopralluoghi nelle zone colpite dal maltempo da parte dell’assessore all’agricoltura Alessandro Piana, il quale ha preso atto della situazione convocando le associazioni di categoria.