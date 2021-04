Risorse per attività commerciali, assessore Benveduti: "Data priorità a realtà più piccole"

Liguria - Stamani in consiglio regionale il capogruppo di Linea condivisa, Gianni Pastorino, ha presentato un’interpellanza in cui ha chiesto alla giunta le ragioni per cui non ha voluto allargare la platea dei beneficiari del decreto legge 157, che prevede un fondo di 7 milioni e 751 mila euro a diverse categorie commerciali, anche ai bar con più di 1 dipendente, che molto spesso fanno servizio sia per le colazioni sia nel tardo pomeriggio, e necessitano, quindi, di più di 1 dipendente per evidenti ragioni di turnazione dell’orario di lavoro.

L’assessore allo sviluppo economico Andrea Benveduti ha risposto che "non avendo fondi sufficienti per aiutare tutte le categorie, la Regione ha dovuto utilizzare un criterio che desse priorità alle realtà produttive più piccole, permettendo a queste di ricevere una somma quantomeno significativa. Stiamo già lavorando con i nostri uffici, - ha aggiunto - nella valutazione di come far ricadere sul territorio le prossime misure a sostegno delle piccole e medie imprese che sono rimaste escluse dalla misura precedente. Il nostro obiettivo è mettere a disposizione uno strumento che possa esser d’aiuto a tutte le categorie che oggi non hanno ricevuto alcun sostegno". "Concordo che i fondi non siano molti, a maggior ragione quindi credo debbano essere erogati tempestivamente", ha replicato Pastorino.