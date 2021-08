RC moto sempre più conveniente in Liguria: -23,52% nell’ultimo anno

Liguria - Arrivano ottime notizie dall’ultimo Osservatorio Assicurazioni Moto elaborato da Segugio.it, che ci riporta una fotografia alquanto interessante per i centauri della Liguria. In questa regione infatti il premio medio per la RC Moto è calato del 23,52% nell’ultimo anno, arrivando ad attestarsi nel mese di luglio 2021 a 181,09 euro. Una cifra decisamente vantaggiosa, specialmente se la mettiamo a confronto con quella registrata a livello nazionale. Osservando la situazione da un punto di vista più ampio infatti, possiamo notare che in Italia il premio medio per la RC Moto a luglio 2021 è stato di 218,68 euro e dunque ben al di sopra di quello riguardante nello specifico la Liguria. In questa regione si sono spesi quasi 40 euro in meno.



Rc Moto: prezzi in calo in tutta Italia negli ultimi 12 mesi

L’andamento dei prezzi per quanto riguarda l’assicurazione moto è stato comunque positivo per i centauri in tutta Italia negli ultimi 12 mesi. Se infatti diamo un’occhiata ai dati riportati nell’Osservatorio di Segugio.it possiamo notare come sia stato registrato un calo del premio medio generalizzato in tutte le regioni. A luglio 2021, rispetto allo stesso mese dello scorso anno, si è speso il 21,12% in meno in Italia ed il risparmio per gli utenti è stato dunque significativo.



Ha sicuramente contribuito, nella riduzione della spesa per la RC Moto, la maggior propensione da parte dei centauri nel calcolare un preventivo assicurazione moto online, confrontando le offerte delle varie compagnie grazie ai comparatori. Non a caso, i canali tradizionali (broker, agenzie ed istituti di credito) hanno perso sempre più terreno, in favore delle piattaforme online che al contrario stanno continuando a conoscere un boom di visite.



In Liguria si spende ancora meno per la RC Moto nel 2021

In Liguria il premio medio per la RC Moto registrato nel mese di luglio 2021 è stato di 181,10 euro, con una variazione rispetto allo stesso mese dello scorso anno di -23,52%. In confronto con la media nazionale, dunque, in questa regione si spende ancora meno per l’assicurazione moto attualmente e si può contare su un risparmio considerevole.

Esaminando nel dettaglio La Spezia, la situazione è ancora migliore: il premio medio per la RC Moto di luglio 2021 è stato anche più basso della media regionale, assestandosi a 162,6 euro, con un risparmio di ben 74 euro rispetto allo stesso periodo nel 2020.



Le garanzie accessorie più richieste in Liguria a luglio 2021

Dai dati dell’Osservatorio Assicurazioni Moto elaborato da Segugio.it è possibile conoscere anche quali sono state le garanzie accessorie più richieste in Liguria a luglio 2021. Al primo posto troviamo l’Assistenza stradale, con una penetrazione del 21,33% in linea con la media nazionale. Meno richiesta è invece la polizza Infortuni del conducente, che con il 15,20% si attesta ben al di sotto della penetrazione nazionale (20,38%). La Liguria appare però tra le regioni con la maggiore richiesta della garanzia accessoria contro il furto e l’incendio, con un bel 12,76% che supera in questo caso di gran lunga la media nazionale (8,16%).



Nell’ultimo anno inoltre la maggior parte degli italiani (99,18%) che hanno stipulato un’assicurazione moto hanno preferito il pagamento annuale anziché quello rateizzato, per via della maggior convenienza a livello economico. L’attenzione al risparmio è dunque sempre più alta in tutta Italia, dove i comparatori online continuano a riscuotere un grandissimo successo.