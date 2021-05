Psr, Regione proroga al 31 maggio i termini per le domande

Liguria - Approvato oggi in Giunta regionale, su proposta del vice presidente e assessore all’Agricoltura Alessandro Piana, la proroga al 31 maggio per la presentazione delle domande del Programma di Sviluppo Rurale sulle misure a superficie.

“La proroga riguarda le misure 10.1, 11, 12, 13 e 14 per andare incontro alle esigenze degli agricoltori – spiega il vice presidente Piana - date le limitazioni poste dalla normativa per il contrasto al coronavirus che rallentano necessariamente gli accessi agli uffici dei Centri autorizzati di assistenza agricola. Si stabilisce inoltre il termine del 16 giugno per introdurre o modificare singole particelle agricole nelle domande”.