Oss, il Tar stoppa il maxi-concorso Oss. In dubbio oltre 274 assunzioni

Liguria - Ricordate il concorso per l'assunzione di 274 Oss, bandito da Alisa prima dell'emergenza coronavirus? Dalle seimila persone iscritte alla selezione preventivi, si era passati ai 3700 che si erano effettivamente presentati fino ai 2600 che hanno potuto accedere alla prova scritta. Ma il Tar ha accettato il ricorso dei concorrenti che non avevano potuto partecipare alla prova scritta a causa della pandemia. Adesso che succede? Molto probabilmente Alisa ricorrerà al Consiglio di Stato, ma potrebbe comunque non bastare perché altri ricorsi sono pendenti. Ad oggi le assunzioni sono bloccate e non sia nulla sul proseguo. Per la Fials occorre garantire i servizi all’utenza e per farlo occorre garantire gli organici: "Nei mesi e negli anni scorsi, per ovviare al ritardo alcune Aziende hanno indetto bandi per incarichi a tempo determinato - si legge su Genova24 -. La Asl 3 non ha voluto indire il suo bando assicurando che avrebbe utilizzato le graduatorie altrui. Ma all’atto pratico l’utilizzo delle graduatorie altrui si è limitato a poche unità e tutte con contratti di pochi mesi. Al massimo contratti di un anno rinnovabile, mentre nelle aziende e Asl vicine tutti offrivano contratti triennali. È il risultato dell’imprevidenza e della insipienza di questa direzione aziendale che da oltre un anno respinge la nostra richiesta di attivare un bando per Oss a tempo determinato”.