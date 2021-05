Oss, domani a Genova la prova pratica per i 2.600 ammessi

Liguria - Si terrà domani, mercoledì 12 maggio, presso l’RDS Stadium della Fiumara a Genova, la prova pratica del concorso per 274 posti a tempo indeterminato per operatore socio sanitario. Sono 2.600 i candidati ammessi. La prova è organizzata in due sessioni, metà dei candidati sono convocati la mattina a partire dalle ore 8 e l’altra metà dalle 14.30.

«Si raccomanda ai candidati di rispettare l’orario della propria convocazione per consentire che la registrazione e la prova avvengano in massima sicurezza - sottolinea Daniele Zappavigna direttore del personale di Alisa-. Si raccomanda, inoltre, di non arrivare in anticipo, di indossare correttamente la mascherina e di rispettare il distanziamento sociale».

Coloro che supereranno la prova pratica, dovranno sostenere in seguito la prova orale sulle materie oggetto di concorso.