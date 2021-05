Olioliva diventa Digital: si lavora ad una piattaforma delle eccellenze agroalimentari liguri

Liguria - Il presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria Enrico Lupi e il direttore dell’azienda speciale Riviere di Liguria Ilario Agata hanno incontrato le associazioni di categoria spezzine. Al centro del confronto la volontà di trasformare l’esperienza vincente di Olioliva in una vera e propria piattaforma in grado di valorizzare le eccellenze agroalimentari della Liguria. Erano presenti all’incontro, che si è svolto nella Sala Marmori della sede della CCIAA spezzina, i delegati di Confindustria, Confcommercio, Cna, Confartigianato, Confesercenti, Cia, Coldiretti, Confagricoltura, Confcooperative e Legacoop. “Siamo lieti di presentare ai territori questo progetto di valorizzazione delle produzioni agroalimentari regionali da Sarzana a Ventimiglia - ha spiegato il Presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria Enrico Lupi - che muove dalla pluriennale esperienza dell’evento Olio Oliva Imperia in grado di portare nella riviera di Ponente oltre 150 mila visitatori ai primi di novembre, dunque fuori dalla consueta stagione turistica. La nostra idea è di mantenere l’appuntamento nell’imperiese, ma saper costruire una piattaforma online in grado di far incontrare i produttori con i consumatori e, al contempo, valorizzare il territorio in cui le aziende si trovano. Una proposta progettuale che, oltre a valorizzare le produzioni, vuole supportare con della formazione dedicata le imprese in relazione all’e-commerce”.



“Abbiamo l’opportunità di mettere a sistema le nostre esperienze migliori di ‘Olio Oliva’ su Imperia e ‘Liguria da Bere’ sulla Spezia - ha aggiunto Ilario Agata, il direttore dell’Azienda speciale della Camera di Commercio Riviere di Liguria - e renderle fruibili e dinamiche in un sito online che potrà fare da guida ai territori e alle produzioni. Prevediamo la realizzazione di video di presentazioni delle aziende in grado di raccontare la passione e la fatica del proprio percorso. Una vetrina online che collaborerà con Regione Liguria, Liguria International e Ice”. Soddisfazione è stata espressa dai referenti delle associazioni di categoria che hanno partecipato all’incontro e che hanno sottolineato la necessità di formazione dedicata alla digitalizzazione e all’e-commerce per le aziende agroalimentari dello spezzino. Una piattaforma nata sotto l’egida della Camera di Commercio rappresenta una garanzia di affidabilità e serietà rispetto ad altre proposte commerciali che spesso ingannano le imprese con contratti e vetrine virtuali senza grande riscontro. Per il levante si tratta, inoltre, di un grande opportunità di valorizzazione della locale filiera olivicolo-olearia, normalmente identificata solo nel ponente ligure.