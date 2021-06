Maxi commessa Fincantieri in Indonesia, Benveduti: "Vetrina che certifica eccellenza"

Liguria - "L’eccellenza industriale e tecnologica del lavoro italiano, continua, nonostante tutto, ad affermarsi nel mondo, in questo caso grazie a Fincantieri. Siamo orgogliosi che la nostra Regione condivida con loro e con molte altre realtà questo percorso, ci congratuliamo con l’amministratore delegato Giuseppe Bono, il management e tutti i lavoratori di questo importante gruppo per l’importante contratto sottoscritto con il Ministero della Difesa dell’Indonesia per la fornitura di sei fregate classe FREMM, l’ammodernamento e la vendita di due fregate classe Maestrale e il relativo supporto logistico". È il commento dell’assessore allo Sviluppo economico di Regione Liguria Andrea Benveduti in merito alla maxi-commessa aggiudicata da Fincantieri in Indonesia.



"Quest’ottima notizia - aggiunge Benveduti - contribuirà inoltre a rafforzare in generale l’occupazione, minacciata oramai da tempo dalla crisi economica e pandemica. Auspichiamo che, anche grazie a questa prestigiosa vetrina internazionale, l’Italia torni a investire finalmente con una lungimirante programmazione strategica industriale, che possa permettere di confermare e riacquistare la posizione di eccellenza con la quale ci siamo sempre distinti agli occhi del mondo".