Maestripieri (Cisl Liguria): "Vaccini a spron battuto per risollevare economia"

Liguria - «Comprendiamo la necessità di mettere limiti al movimento delle persone nei giorni di Pasqua, in un periodo in cui la terza ondata Covid determina contagi e lutti in tutto il paese. Ma quello del turismo è un dramma nel più generale dramma dell’economia. Subito dopo, quando si conterranno i contagi, bisogna risolvere un problema che rischia di penalizzare fortemente il settore in Italia e in Liguria: secondo quanto si sta prefigurando in merito alle nuove norme governative, il movimento tra regioni sarà ancora molto limitato ma, paradossalmente, sarà ancora possibile prendere un aereo e andare in vacanza in alcuni paesi esteri dove le misure sono meno strette». Lo dice il segretario generale di Cisl Liguria Luca Maestripieri, che prosegue: «È assolutamente fondamentale procedere a spron battuto con i vaccini. Come ha detto il commissario Figliuolo visitando l’hub della Fiera, bisogna farlo 'con ogni mezzo legale'. Come Cisl daremo il massimo contributo per accelerare la vaccinazione nella nostra regione. Solo così il settore e tutta l’economia potrà tornare a decollare»