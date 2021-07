FP Cgil e FP Cisl: “Alisa ha ascoltato le nostre richieste"

Liguria - Dopo il pronunciamento del TAR Liguria che ha imposto di sospendere lo svolgimento del concorso per l’assunzione di 274 Operatori Socio Sanitari, Alisa. in una nota ha ribadito di voler impugnare la sentenze e ha disposto che enti e aziende provvedano nel più breve tempo possibile ad assumere il personale idoneo per soddisfare il fabbisogno con contratti a tempo determinato o in altre forme di lavoro flessibile. “Alisa ha ascoltato le nostre richieste- hanno ribadito Fp Cgil e Fp Cisl che nei giorni scorsi avevano scritto alla Regione- Con l’immediata assunzione a tempo determinato di ulteriori OSS in tutte le strutture sanitarie attualmente in carenza” . I rappresentanti sindacali del comparto hanno poi sottolineato. “Occorrerà un rapido completamento della procedura concorsuale a tempo indeterminato non appena sarà chiarito definitivamente il contenzioso in atto”.