Export verso il mercato francese: il seminario formativo di Cna Liguria

Liguria - Cna Liguria organizza, all’interno del progetto “Gesti e Gusti di Liguria” e in collaborazione con la Camera di Commercio Italiana a Nizza, un seminario formativo, on line e gratuito per promuovere e agevolare le esportazioni sul mercato francese.



Il seminario si terrà il giorno lunedì 07 giugno a partire dalle ore 18.00 con il seguente programma:

- Introduzione al mercato del direttore generale dott. Agostino Pesce

- Focus sul settore agroalimentare da parte della Dott.ssa Federica Pacchetti responsabile del settore.

- Case story di penetrazione nel mercato francese da parte di Ambrogio Invernizzi, gérant di Inalpi France e Riccardo Fessia, gérant di Ortobra Gourmet Paris

- Strategie di vendita e servizi di accompagnamento da parte del dott. Davide Borghesi, responsabile servizi alle imprese.



Per iscriversi è sufficiente registrarsi al seguente link: https://attendee.gotowebinar.com/register/6497537990752977677



La fase successiva del progetto prevede, per le aziende che dimostreranno interesse al tema, la partecipazione gratuita ad incontri B2B online con potenziali buyers, e per alcune di esse l’inclusione nel marketplace certificato della CCI.



Infine, 10 aziende selezionate usufruiranno di una visibilità nel marketplace MangezItalien per 12 mesi.



Per maggiori informazioni:

Davide Borghesi - davide@ccinice.org Tel : 00 33 (0)4 97 03 03 70

Laura Viacava – laura.viacava@liguria.cna.it – Tel 010.5959171