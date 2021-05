Donne manager che hanno fatto successo all'estero

Liguria - Donne che hanno deciso di andare all’estero e che, successivamente, hanno scelto di tornare in Italia portando quindi arricchimento ed idee al territorio di appartenenza e donne che, invece, hanno deciso di restare all’estero rilasciando valore al Paese ospitante.

Questo il tema del secondo evento del 2021 del Progetto di Federmanager Minerva Liguria dal titolo “Partire e tornare?" che si svolgerà domani mercoledì 12 maggio dalle ore 18,00 alle 19,30 in modalità webinar, su piattaforma Zoom. (Per ulteriori informazioni: Federmanager/ASDAI Liguria, via XX Settembre 8/2. Tel. 010 2541597 - 010 2541516).



"Avremo l'occasione di ascoltare le esperienze di donne italiane che hanno formato la loro carriera all’estero nell’ambito del management, della ricerca o nel mondo accademico, raggiungendo livelli professionali molto elevati e capiremo, dalle loro storie, gli insegnamenti che hanno tratto da questa loro esperienza internazionale, le sfide che hanno incontrato nei loro ambiti professionali e se l’essere 'internazionali' le ha migliorate o meno, sia come persone sia come professioniste. Ci faremo spiegare il perché delle loro scelte", commenta Patrizia Fabbri, Coordinatrice di Minerva Liguria.

All'evento interverranno: Carmencita Bua (CEO Skylark Inclusive School for Neurodivergent Students e COO Continuum Innovation), Orietta Campironi (CIO Ingnazio Messina & Co.), Ester Pescio (COO-CTO Pregmune) e Alessandra Sciutti (Ricercatrice IIT, Principal Investigator dell'unità Contact). Le conclusioni saranno affidate al Presidente di Federmanager Asdai Liguria, Marco Vezzani.