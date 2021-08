Da domenica scatta lo stop alla pesca del gambero, pescatori liguri sul piede di guerra

Liguria - A partire dal giorno di Ferragosto e fino alla fine dell'anno sarà vietato pescare e sbarcare il gambero rosso ed il gambero viola di profondità. Una circolare con questa direttiva è arrivata oggi alle capitanerie.

Infuriati i pescatori, informati a due giorni dalla sua applicazione.

Proteste in Liguria dove i pescherecci a strascico interessati sono nove, a Sestri Levante, Camogli, Santa Marghetita Ligure e Sanremo. "E' un danno enorme all'economia ittica ed al turismo - spiega l' onorevole Lorenzo Viviani pescatore professionista e parlamentare della Lega nord - per l'immagine di una gastronomia di qualità che da anni si basa proprio sui gamberoni nostrani da consumarsi crudi. Faremo il possibile per limitare i danni di una circolare europea davvero malfatta".

"Un disastro - dice Giuseppe Rosasco armatore del peschereccio Il Corsaro" di Sestri Levante il più grande della Liguria per la pesca di altura al gambero rosso e viola - ho comprato con mio figlio una barca idonea sei mesi fa, ed ora mi dicono che chiudono il gambero. Siamo un paese allo sbando".

La circolare addirittura dice che i pescherecci che hanno indicato la loro attività a fondale si dovranno fermare e quindi non potranno effettuare una diversa tipologia di pesca. In varie marinerie si stanno predisponendo scioperi e iniziative di protesta.



Fonte: Ansa