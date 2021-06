Coldiretti: "Zona bianca sostiene vino prodotto in Liguria"

Liguria - "La zona bianca, con la fine del coprifuoco e il possibile incremento dell’ospitalità e degli incassi in tutti i ristoranti, bar e agriturismi, può sostenere il vino Made in Italy, uno dei settori dell’agroalimentare più penalizzato dall’emergenza Covid". Lo si legge nella nota diffusa in queste ore da Coldiretti Liguria.



“Il via alla ripresa delle attività di ristoranti, bar e agriturismi – affermano il Presidente di Coldiretti Liguria Gianluca Boeri e il Delegato Confederale Bruno Rivarossa – ha dunque un impatto rilevante, dal punto di vista economico, anche per il settore vitivinicolo locale poiché interessa soprattutto i prodotti a maggior valore aggiunto, come i vini a denominazioni di origine e indicazione geografica, tra i quali si contano le 8 DOC liguri (DOC 5Terre, DOC Rossese di Dolceacqua, DOC Riviera Ligure di Ponente, DOC Golfo del Tigullio – Portofino, DOC Val Polcevera, DOC Colline di Levanto, DOC Colline di Luni e DOC Ormeasco di Pornassio) e i 4 IGT (Colline del Genovesato, Liguria di Levante, Colline Savonesi, Terrazze dell’imperiese). A livello nazionale, a causa dei lockdown e delle misure di restrizione disposte dai vari Dpcm, dall’inizio della pandemia più di 2 aziende vitivinicole su 3 hanno registrato una perdita di fatturato nel 2020, con punte superiori al 30% rispetto all’anno precedente, secondo stime della Coldiretti. Un crollo che non è stato compensato dall’aumento dei consumi domestici che sono cresciuti per il maggior tempo trascorso in cucina per la preparazione di pranzi, cene e apertivi. Con l’avanzare della campagna di vaccinazione a livello mondiale, è fondamentale continuare a sostenere il commercio estero delle nostre eccellenze, sempre più apprezzate grazie all’alta qualità della produzione e al grande spirito imprenditoriale dei nostri viticoltori che si continuano a far largo sul panorama internazionale.”