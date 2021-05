Cna Costruzioni Liguria: "Prorogare Superbonus almeno a tutto il 2023"

Liguria - Cna Costruzioni Liguria ha rinnovato la richiesta alle forze politiche di prorogare almeno a tutto il 2023 il Superbonus 110% per la riqualificazione energetica degli edifici che il Governo ha annunciato di inserire nella prossima legge di Bilancio. "Dai partiti - si legge in una nota dell'associazione - è arrivato l’impegno ad estendere la durata dell’incentivo che rappresenta un prezioso strumento per dare impulso alla ripresa economica e per centrare gli stringenti obiettivi al 2030 in termini di riduzione delle emissioni. L’estensione della misura si rende necessaria per eliminare il clima di incertezza e consentire alle imprese una adeguata programmazione dei lavori. Al tempo stesso è urgente intervenire per semplificare la procedura che risulta molto complessa come ha riconosciuto anche il Presidente del Consiglio".

Cna Costruzioni Liguria confida che "già nel decreto semplificazioni atteso nelle prossime settimane vengano introdotti correttivi per snellire l’iter e ridurre i tempi per l’avvio dei cantieri".