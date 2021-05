Cinquemila vaccini a settimana saranno somministrati nelle aziende

Liguria - Cinquemila vaccini a settimana saranno a disposizione delle lavoratrici e dei lavoratori della Liguria. Questa mattina le organizzazioni sindacali Cgil Cisl Uil Liguria, Regione Liguria Confindustria Liguria e Anam - Associazione nazionale medici d’azienda e medici competenti hanno siglato un accordo per garantire una maggiore efficienza nelle procedure di vaccinazione per le lavoratrici e dei lavoratori della Liguria. L’accordo, addendum al Protocollo di intesa del 6 maggio 2021, sarà reso operativo dalla data di pubblicazione del prossimo bando, e prevede che oneri e responsabilità, salvo la fornitura dei vaccini e dei dispositivi per la somministrazione, saranno a carico delle imprese.



I bandi saranno aperti direttamente a singole aziende e a raggruppamenti di aziende tramite le associazioni datoriali.

"Abbiamo compiuto un ulteriore passo per migliorare le procedure di vaccinazione per le lavoratrici e i lavoratori della Liguria. Il protocollo d’Intesa del 6 maggio 2021 si amplia dando, quindi, maggiore efficacia al patto. Facendo riferimento al quadro complessivo delle norme a tutela della dignità e della libertà delle lavoratrici e dei lavoratori, ricordiamo che la vaccinazione anti Sars Cov - 2 deve essere effettuata dai dipendenti su base volontaria e che non consentito al datore di lavoro raccogliere direttamente dai dipendenti, dal medico competente, o da altri professionisti sanitari, informazioni relative alle intenzione del lavoratore". Lo affermano Fulvia Veirana, Luca Maestripieri e Mario Ghini, segretari generali di Cgil, Cisl e Uil Liguria.