Anche la Liguria a Napoli per l'inaugurazione della Borsa mediterranea del turismo

Liguria - Domani venerdì 18 giugno l'assessore al Turismo di Regione Liguria Gianni Berrino sarà a Napoli per partecipare, in rappresentanza della Regione Liguria, all'inaugurazione alle ore 11 della XXIV edizione della Borsa Mediterranea del Turismo, alla presenza del ministro del Turismo Massimo Garavaglia. La fiera è la prima a svolgersi in presenza, un importante segnale di ripartenza e di ritorno alla normalità. L'appuntamento di domani sarà inoltre l'occasione per verificare l’inserimento della fiera napoletana nel circuito di quelle a cui partecipa Regione Liguria.

La Borsa Mediterranea del Turismo avrà luogo presso la Mostra d'Oltremare.