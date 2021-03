Ambulanti: dalla Regione contributi a fondo perduto per 4 milioni

Liguria - “Dopo aver messo in sicurezza le licenze dei nostri ambulanti con il provvedimento che consente a tutti gli operatori di mantenere le autorizzazioni e le concessioni di posteggio fino a fine emergenza Covid, permettendo ai Comuni di non conteggiare le assenze realizzate dagli stessi nei mercati a causa della pandemia, Regione Liguria conferma il proprio impegno nei riguardi del settore, escluso da ogni genere di provvedimento del governo Conte, attivando uno strumento di contribuzione a fondo perduto da circa 4,3 milioni di euro”. È il commento dell’assessore allo Sviluppo economico e al Commercio di Regione Liguria Andrea Benveduti.



“La particolare gravità della crisi che ha investito questo comparto, già fragile ancor prima della pandemia, ci ha indotto a modificare, in via del tutto eccezionale, la natura rotativa del fondo strategico – aggiunge l'assessore – Consentendo, grazie a questo intervento, di concedere un contributo a fondo perduto di mille euro ad ogni ambulante".



Per ottenere il contributo sarà necessario compilare l'apposito modulo nel sistema "Bandi on line" di Filse, a partire dal 15 aprile e fino al 31 maggio 2021, nel quale verrà chiesto di segnalare l’agenzia bancaria e l’IBAN presso cui effettuare il ristoro.



"A situazioni straordinarie, rispondiamo con misure straordinarie - conclude Benveduti - La procedura sarà il più semplice e veloce possibile. Inoltre, i fondi verranno concessi da subito, man mano che gli operatori compileranno il modulo e senza attendere la scadenza dell'avviso”.