Acquisizione Autostrade, Cna Liguria: "Continueremo battaglia per sicurezza e affidabilità"

Liguria - "Apprendiamo ufficialmente che il consorzio composto da CDP Equity, Blackstone Infrastructure Partners e Macquarie Asset Management ha raggiunto l'accordo con Atlantia per l'acquisizione dell’88,06% del pacchetto azionario di Autostrade per l'Italia.

Dopo 22 anni, le autostrade escono, dunque, dalla galassia Benetton per tornare sotto l'ala pubblica. L’accordo fissa anche i principali obiettivi di investimento del Consorzio, che saranno: contribuire alla realizzazione di un vasto piano di investimenti in tutta la rete autostradale di Aspi; promuovere il miglioramento della rete per agevolare la digitalizzazione e l'innovazione; migliorare l'efficienza dei programmi di manutenzione dell'infrastruttura; offrire stabilità a lungo termine nella gestione di un'infrastruttura italiana essenziale per la comunità e l'economia.

“Punti spesso sottolineati dalla nostra Confederazione nazionale della Piccola e Media Impresa della Liguria - spiega Massimo Giacchetta Presidente di Cna Liguria - che non si è mai risparmiata in merito alla battaglia sulle concessioni autostradali a seguito del tragico crollo del Ponte Morandi e della ormai nota ed evidente situazione disastrosa della rete ligure. Ci preme ricordare, all’indomani dell’ufficialità di questa acquisizione, il calcolo dei danni subiti dalle imprese liguri tra maggio e giugno del 2020 causati dalla presenza dei cantieri sulla rete autostradale e voluto dal Comitato Salviamo Genova e la Liguria. La cifra complessiva stimata dalla Camera di Commercio di Genova in collaborazione con l’Università di Genova ammonta ad 1 miliardo e 200 milioni. Purtroppo, il conto non si è fermato e dal luglio del 2020 ad oggi sono ben noti i pericoli e i disagi vissuti dagli utenti della rete autostradale gestita da Aspi.



Per questo motivo Cna Liguria continuerà la propria battaglia per garantire alle imprese e ai cittadini che le autostrade liguri siano sicure, affidabili e sostenibili. Dal Ministero dell’Infrastrutture e dei Trasporti attendiamo al più presto impegni concreti.” conclude Giacchetta, Presidente Cna Liguria".