"Sostegno: 1.063 posti disponibili ma appena 52 i candidati"

Liguria - Saranno 3.647 i docenti ruolo assegnati alla Liguria per il prossimo anno scolastico. “La situazione dei docenti di sostegno è preoccupante, ci sono 1.063 posti disponibili ma in graduatoria sono appena 52 i candidati. E non basteranno neppure i 150 che hanno preso l’abilitazione a luglio e potranno prendere subito servizio a settembre - spiega Claudio Croci, segretario generale Flc Liguria - Rischiamo una ripartenza con centinaia di supplenti senza l’abilitazione solo per il sostegno, un’ulteriore criticità che va ad aggiungersi alla copertura vaccinale del personale scolastico, in Liguria ferma al 74% , e al nodo dei trasporti”.



La Cgil ha elaborato le disponibilità del personale in Liguria dopo le operazioni di mobilità del personale. I posti disponibili risultano complessivamente 3.659 di cui 1063 di sostegno. Solo a Genova ne mancano 543.