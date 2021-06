"Oss di Coopservice, cosa si fa ora che la Corte Costituzionale si è espressa?"

Liguria - "La sentenza della Corte Costituzionale elimina ogni dubbio di illegittimità sulla legge regionale che prevede la costituzione di società in house in ambito sanitario. Per questo motivo come organizzazioni sindacali abbiamo immediatamente inviato una richiesta di incontro a Regione Liguria per comprendere cosa intenda fare a questo punto visto che il bando di concorso indetto nei mesi scorsi vedrà a breve l’effettuazione della prima prova d’esame.

Un bando di concorso che vedrà la partecipazione di oltre 4000 candidati e che determina una situazione di angoscia e di incertezza per quanto riguarda le 150 Oss di Coopservice che dopo tanti anni di attività rischiano il proprio posto di lavoro. Adesso che si fa? Ci sono i presupposti legislativi per mettere in atto la legge regionale approvata all’unanimità a dicembre 2019? Questa è la risposta che i 150 Oss di Coopservice e le organizzazioni sindacali attendono da Regione Liguria".



Fp Cgil, Fisascat Cisl e Uiltraporti Uil