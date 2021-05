"Liguria riparte di corsa", con le eccellenze locali

Liguria - Tutto pronto per la seconda edizione della “Liguria che riparte di corsa”, la staffetta benefica in programma sabato 8 e domenica 9 maggio. La manifestazione è organizzata dall'Asd RunRivieraRun, in collaborazione con Genova Liguria Film Commission, che realizzerà le riprese per un video promozionale sulle bellezze della nostra regione, e Confartigianato, in pole position anche quest'anno con i prodotti del territorio, testimoni ideali degli staffettisti che percorreranno i 273 km tra Ventimiglia e la Spezia.

“Nel paniere delle eccellenze liguri – spiega Antonella Simone, responsabile eventi Confartigianato - ci saranno anche sei le microimprese spezzine che hanno offerto prodotti, provenienti dai settori agroalimentare e artistico: si tratta di Azienda Agricola Spagnoli, Birrificio del Golfo, Crastan Caffè, Frantoio Lucchi & Guastalli, Porcellane I solitari, Atelier La Rouche"



La staffetta coinvolgerà circa 200 atleti Fidal da Ventimiglia alla Spezia, con l'arrivo previsto domenica sera. “A distanza di un anno, ci ritroviamo ad affrontare una nuova ripartenza sociale ed economica – commenta l'assessore allo Sviluppo economico della Regione Liguria, Andrea Benveduti – È encomiabile la passione con cui gli organizzatori hanno saputo anche quest'anno riproporre un format, che già nella sua prima edizione aveva saputo lanciare un messaggio di resilienza alla nostra comunità. Lo sforzo dei runner, nel percorrere i 273 km di tragitto che dividono Ventimiglia dalla Spezia, è paragonabile alla forza di volontà che i nostri commercianti e i nostri artigiani hanno dimostrato in questo difficile periodo, oltreché uno spot che va ancora una volta a premiare la bellezza della nostra Liguria”.



«La Liguria che produce non si ferma – dichiara Paolo Figoli, Presidente Confartigianato La Spezia, – questo il messaggio che vogliamo lanciare affiancando un evento che ha un doppio valore: quello sportivo e quello economico. Le nostre imprese hanno voglia di ripartire e di rimettersi in marcia: anche per questo, a dimostrazione della loro tenacia, “correranno” a fianco degli staffettisti facendosi parte attiva della manifestazione podistica, donando i loro prodotti di qualità».

“La Liguria riparte dallo sport e dalle sue imprese – sostiene Lorenzo Brogi, Assessore allo Sport del Comune della Spezia - lo sport ancora una volta è protagonista e portatore di un messaggio chiaro bisogna guardare avanti e farlo tutti insieme. La lotta alla pandemia passa per la ripresa della normalità e questa corsa simbolica vuole proprio rappresentare ciò imprese e sport unite per sostenere la causa della ripresa".