Varignano, Luni e Sarzana: giorni e orari di riapertura dei musei statali

Liguria - Riaprono progressivamente al pubblico tra fine aprile e inizio maggio i luoghi della cultura statali della Direzione regionale Musei Liguria: vi aspettiamo per scoprire e riscoprire i nostri musei, fortezze e aree archeologiche.

Un viaggio nel tempo dalla preistoria al liberty, immersi nella storia e nei tesori della Liguria.



La prenotazione è sempre raccomandata, obbligatoria nel fine settimana.



Gli orari



da martedì 4 maggio

Museo preistorico dei Balzi Rossi (Ventimiglia)

martedì-domenica 8.30-19.30

prenotazione telefonica tel. 0184 38113



Villa romana del Varignano (Porto Venere)

martedì - sabato 9.00-14.30

prima e terza domenica del mese 9.00-14.30

per prenotare: http://musei.liguria.beniculturali.it/PRENOTA



Museo archeologico nazionale e zona archeologica di Luni

martedì – sabato 8.30-19.30

domenica 14.30-19.30

tel. 0187 66811

per prenotare: http://musei.liguria.beniculturali.it/PRENOTA



da mercoledì 5 maggio?

Area archeologica di Nervia (Ventimiglia)

mercoledì -venerdì 9.00-17.00

sabato 9.00-14.00, prima e terza domenica del mese 9.00-14.00

tel. 0184 252320

per prenotare: http://musei.liguria.beniculturali.it/PRENOTA



da giovedì 6 maggio

Villa Rosa – Museo dell’arte vetraria altarese (Altare)

giovedì -domenica 14.00-18.00

tel. 019 584734

per prenotare: http://musei.liguria.beniculturali.it/PRENOTA



da sabato 8 maggio

Fortezza di Sarzanello (Sarzana)

sabato - domenica 10.00 -13.00 e 16.00 -19.00

tel. 350 5232301

per prenotare: http://musei.liguria.beniculturali.it/PRENOTA





Sono già aperti



da lunedì 26 aprile

Fortezza Firmafede (Sarzana)

Mostra “Banksy. An unauthorized exibithion”

lunedì - domenica 10.00-13.00 e 15.00-20.00

per prenotare: http://www.fortezzafirmafede.it/fortezza-firmafede/orari-tariffe/



da sabato 1° maggio

Forte San Giovanni (Finale Ligure)

martedì - venerdì 16.00-20.00

sabato - domenica 14.00-20.00

tel. 338 1276580

per prenotare: http://musei.liguria.beniculturali.it/PRENOTA