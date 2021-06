Feste per cerimonie civili o religiose, in Liguria ok dal 10 giugno

Liguria - Confartigianato informa le imprese del settore wedding che la Conferenza delle Regioni e il Ministero della Salute in riferimento alle notizie diffuse da alcuni organi di informazione ha precisano che: “Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, devono svolgersi nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 e con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19 di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021 anche in zona bianca, in quanto previsto dal decreto del governo. Il comma 2 dell’articolo 9 del DL 65/2021 si limita a stabilire l’anticipazione della possibilità di tali feste in zona gialla al 15 giugno, ma restano ferme le modalità di svolgimento indicate nella stessa norma”. A tale comunicazione va aggiunta l’anticipazione in Liguria delle date di riapertura dei matrimoni come previsto dalla Regione Liguria con ordinanza n. 26 del 10 giugno 2021.