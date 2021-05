Diritto d'autore, due webinar organizzati da Ufficio scolastico regionale e Liceo Pertini

Liguria - Nell'ambito del Progetto Liguria Musica ed in occasione della Festa dell'Europa, USR per la Liguria ed il Liceo musicale S. Pertini, organizzano 2 webinar formativi per i docenti e quanti interessati al diritto di autore:

10 MAGGIO 2021 15-16,30 “La direttiva copyright: il diritto d'autore e la necessità di uno sguardo al futuro I parte” - intervento dell’Avv. Sara Mercuri dello Studio legale Ciaccia di Genova, seguito dalle 16,30 alle 17 dal CORO POLIFONICO E ORCHESTRA del Liceo Musicale S. Pertini. Di seguito il link per registrarsi:

https://attendee.gotowebinar.com/register/5509127614271020300

17 MAGGIO 2021 15-16,30 "La direttiva copyright: il diritto d'autore e la necessità di uno sguardo al futuro II Parte” seguito dalle 16,30 alle 17 dal CORO POLIFONICO E ORCHESTRA del Liceo Musicale S. Pertini.

Di seguito il link per registrarsi: https://attendee.gotowebinar.com/register/9076919701101897740

Partendo da imprescindibili cenni storici e nozioni tecniche, l’avvocatessa Sara Mercuri affronterà lo sconfinato panorama del diritto d'autore attuale, offrendo risposte e risoluzioni pratiche alle problematiche che quotidianamente si trovano ad affrontare gli autori ed i fruitori delle opere di ingegno.

I webinar sono realizzati sulla piattaforma online dell’Istituto Nautico San Giorgio di Genova, con attestato di partecipazione.

Nota sulla Relatrice: l'Avvocatessa Sara Mercuri si è laureata nel 2011 presso la LUISS Guido Carli, con una tesi sulla tutela del software e le misure anticontraffazione, svolgendo il lavoro di ricerca presso l'Anti-piracy Lab di Microsoft Ireland, in Dublino. Alla laurea in giurisprudenza sono seguiti diversi corsi di specializzazione in proprietà intellettuale. Nel 2017 ha conseguito il titolo di dottore di ricerca presso l'Università Roma Tre, con una tesi sul product placement nelle opere audiovisive. E' avvocato dal 2014. Dopo aver lavorato in primari studi di diritto del cinema, nel 2018 ha deciso di mettersi in proprio, continuando ad occuparsi principalmente di diritto d'autore.