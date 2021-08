Da venerdì 6 agosto Green pass obbligatorio anche nei musei statali

Liguria - A partire da venerdì 6 agosto, in base alle recenti disposizioni di cui all'art. 3 del Decreto-Legge 23 luglio 2021, n. 105, l'accesso ai Musei statali della Liguria è subordinato alle condizioni stabilite dalla legge.

Si tratta di:

- Completamento del ciclo vaccinale (monodose o bidose) per i successivi nove mesi.

- Somministrazione della prima dose di vaccino dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione e fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale.

- Effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo nelle 48 precedenti.

- Avvenuta guarigione da COVID-19, nei sei mesi precedenti.



Tali condizioni devono essere comprovate attraverso l'esibizione al personale di biglietteria, in formato cartaceo o digitale, delle certificazioni verdi COVID-19.

I visitatori sprovvisti di tale documentazione non avranno la possibilità di accedere alla struttura, ad eccezione dei soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale (minori di 12 anni) e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica. Resta fermo l'obbligo dell'uso della mascherina all'interno delle sale e il rispetto del distanziamento interpersonale.



Informazioni dettagliate sono disponibili sul sito https://www.dgc.gov.it/web/



I musei statali della Liguria

Museo di Palazzo Reale, Genova

Gallerie Nazionali di Palazzo Spinola, Genova

Museo archeologico nazionale di Chiavari

Museo preistorico dei Balzi Rossi e zona archeologica, Ventimiglia

Area archeologica di Nervia, Ventimiglia

Forte Santa Tecla, Sanremo

Forte San Giovanni, Finale Ligure

Villa Rosa – Museo dell’arte vetraria altarese, Altare

Villa romana del Varignano, Portovenere

Castello di San Terenzo, Lerici

Fortezza Firmafede, Sarzana

Fortezza di Sarzanello, Sarzana

Museo archeologico nazionale e zona archeologica di Luni