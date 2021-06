A Sestri Levante, al via l’Andersen OFF

Liguria - Ad affiancare la 24ª edizione dell’Andersen Festival arriva, come da tradizione, l’Andersen OFF: la manifestazione collaterale offerta dalle migliori realtà del territorio, anche questa promossa dal Comune di Sestri Levante e sostenuta nell’organizzazione da Mediaterraneo Servizi. Domenica 6 giugno l’inaugurazione della mostra con tutte le opere arrivate per il concorso di disegno “Alla scoperta di Andersen: I fiori della piccola Ida” e la premiazione dei cinque giovanissimi vincitori aprirà l’Andersen OFF, che continuerà fino al 13 giugno con 3 mostre, 3 letture di fiabe, 6 spettacoli per bambini, 4 laboratori per bambini, la Festa della Solidarietà e l’Andersen Baby Run.



L’Andersen OFF comincia domenica 6 giugno alle 16.30, nella sala Bo di Palazzo Fascie, con la premiazione dei cinque vincitori della seconda edizione del concorso di disegno ALLA SCOPERTA DI ANDERSEN: “I FIORI DELLA PICCOLA IDA” promosso e prodotto dal Comune di Sestri Levante e Mediaterraneo Servizi tramite il MuSel – il Museo Archeologico e della Città e il Sistema Bibliotecario Urbano. L’iniziativa ha coinvolto 741 bambini e ragazzi di età compresa fra i 4 e i 13 anni che hanno creato le loro opere ispirandosi alla fiaba di Andersen “I fiori della piccola Ida”, aiutati anche da Maria Rocca, collaboratrice del MuSel, artista ed esperta di didattica museale, che ha realizzato dei video tutorial dedicati.



I cinque vincitori sono: Ludovica Cicerone (4 anni, Imperia) per la categoria 4-5 anni; Isabel Bianchi (8 anni, Chiavari) e Anastasia Vatamanyuk (10 anni, Chiavari) ex equo per la categoria 6-10 anni; Aliosha Lorenzo Nannetti (12 anni, Parigi) e Margherita Bonelli (11 anni, Sestri Levante) ex equo per la categoria 11-13 anni. Tutte le opere arrivate per il concorso verranno esposte nella mostra ALLA SCOPERTA DI ANDERSEN che rimarrà visitabile nella Sala Bo di Palazzo Fascie fino al 13 giugno.





In contemporanea verrà inaugurata anche la mostra bibliografica TRA FIORI E IMPERATORI. UN VIAGGIO TRA LE FIABE DI ANDERSEN, sempre a cura di MuSel e Sistema Bibliotecario Urbano, in collaborazione con il Centro Sistema Bibliotecario della Città Metropolitana di Genova. A questa iniziativa si aggiungono le LETTURE ANIMATE DI FIABE PER BAMBINI a cura del Sistema Bibliotecario (domenica 6, venerdì 11 e sabato 12 giugno, ore 17.00, Sala Bo, Palazzo Fascie) e un Laboratorio creativo sulla fiaba con Maria Rocca.



L’Andersen OFF continua con un’altra mostra CREO, SUONO E CANTO (Palazzo Fascie dal 10 al 13 giugno) – a cura della scuola media G. Descalzo – I.C. di Sestri Levante – con gli strumenti musicali creati dagli studenti con materiale di riciclo. Contestualmente, verrà proiettato un video dedicato alle colonne sonore di film famosi che hanno segnato la vita di molti adolescenti nel corso degli anni. Orari di apertura di Palazzo Fascie: tutti i giorni 9:00/13:00 – 14:00/17:00