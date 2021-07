'Ammappa che Liguria' porta alla scoperta delle bellezze del territorio

Liguria - Si chiama "Ammappa che Liguria" ed è il progetto della Regione che punta a realizzare in ogni borgo e ogni città della Liguria percorsi dedicati per guidare i turisti, ma anche i liguri stessi, alla scoperta delle ricchezze e dei tesori che si nascondono nei nostri centri storici. "Fino a fine settembre - si legge - saranno offerte alle famiglie mappe tematiche, cartacee e audioguidate per far scoprire le bellezze delle località della Liguria a intere famiglie. Mamme, papà e bimbi si divertiranno a seguirle e scoprire le bellezze e le curiosità del nostro territorio. Al termine, le famiglie riceveranno come gadget una tovaglietta americana ispirata alla mappa della località".

I percorsi saranno presto disponibili online anche sulla App LamiaLiguria.