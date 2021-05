Liguria - Cielo in prevalenza sereno, possibili sporadici passaggi di velature e addensamenti pomeridiani sui rilievi. Umidità su valori medi. Venti in prevalente regime di brezza con rinforzi dai quadranti settentrionali fino a moderati al mattino. Mare mosso a Ponente, molto mosso a Levante in calo fino a poco mosso ovunque la sera.



(fonte Arpal)