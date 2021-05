Un uomo di 54 anni è la vittima numero 450

Liguria - Una delle vittime Covid correlate più giovani nel territorio spezzino. Martedì è deceduto presso l'ospedale di Sarzana un uomo di 54 anni, la vittima numero 450 in provincia dall'inizio della pandemia. Sono otto in totale i decessi registrati oggi in Liguria, alcuni dei quali afferenti ai mesi scorsi, e distribuiti in pratica in quasi tutta la regione salvo l'estremo Ponente. In Liguria le vittime da inizio pandemia salgono quindi a 4.227.



Positivi. Sono 201 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 4.683 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 2.952 tamponi antigenici rapidi. Il dettaglio riferito alla residenza della persona testata: Imperia 26, Savona 35, Genova 120 e La Spezia 20. Nessuna persona riconducibile ad una residenza fuori regione.

Il totale dei casi positivi si attesta a 5.090, in calo di 117 rispetto a ieri. Questa la suddivisione per provincia di residenza: Savona 817, La Spezia 614, Imperia 670, Genova 2.714. I residenti fuori regione o all'estero sono 93. Ci sono 182 tamponi in fase di verifica.



Ospedalizzati. Nei reparti Covid della Liguria ci sono 496 pazienti (-29 rispetto a ieri), di cui 57 in terapia intensiva. In calo ASL1 (-12), ASL2 (-7), San Martino (-3) e Galliera (-6). Stabili ASL3 (-1) e ASL4 (-1). Invariata ASL5 con 59 ricoverati, di cui 9 gravi, tutti presso il San Bartolomeo di Sarzana.



Isolamento domiciliare. Ci sono 4.049 persone, in calo di 128 rispetto a ieri.



Guariti*. Sono 91.211 in totale grazie ai 310 segnalati nelle ultime ventiquattr'ore.



Soggetti in sorveglianza attiva. Sono 5.242: in ASL1 1.100, in ASL2 1.193, in ASL3 1.904, in ASL4 343 ed in ASL5 702.



Vaccini. Alle 16 del 6 maggiore 2021 sono 763.700 quelli consegnati alla Liguria (fonte governativa) e 678.883 quelli somministrati, ovvero l'89%.









* (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell'infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall'inizio dei sintomi - riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020)