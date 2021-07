Liguria - Irregolarmente nuvoloso sul Centro-Ponente con possibili temporali pomeridiani nell'entroterra in sconfinamento dal Piemonte, poco nuvoloso altrove. In tarda serata probabili temporali anche forti da Ponente per il sopraggiungere di una perturbazione.

Temperature stazionarie, venti da deboli a moderati dai quadranti meridionali con rinforzi sui rilievi, mare poco mosso. Umidità su valori alti.



(fonte Arpal)