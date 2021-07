Tragedia a Ponente, turista olandese annega davanti ai figli

Liguria - Pesantissimo il bollettino della domenica estiva in Liguria. A Ponente due uomini sono annegati a cause delle condizioni difficili del mare. Un uomo di origini rumene, ma residente in Piemonte, non è riuscito a tornare a riva a Savona dopo essersi gettato in mare insieme ad un paio di amici. Recuperato da alcuni surfisti, il suo cuore ha cessato di battere sulla spiaggia.

Poche ore più tardi un turista olandese ha subito la stessa tragica sorte mentre faceva il bagno tra le onde insieme ai suoi due figli minorenni. I ragazzi sono riusciti a raggiungere la riva, ma non il padre, soccorso dalla Guardia Costiera quando ormai era troppo tardi. La sciagura è avvenuta a Varazze.