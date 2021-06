Stop ad Astrazeneca per chi ha meno di 60 anni

Liguria - Vaccino AstraZeneca solo per chi ha più di 60 anni. È quanto ha deciso il comitato tecnico scientifico dopo tre giorni di riunioni alla luca anche della tragedia che ha colpito la diciottenne ligure Camilla Canepa. Il Cts ha inoltre stabilito che agli under 60 che devono ancora avere la seconda dose del discusso vaccino, sarà inoculato Pfizer o Moderna. Si tratta quindi dell'ennesima decisione presa sulla somministrazione di Astrazeneca per il quale ora il ministro Speranza sottolinea: “Le raccomandazioni del Cts sul vaccino saranno tradotte dal Governo in modo perentorio e non solo come raccomandazioni”.

Anche il generale Figliuolo nella conferenza stampa odierna ha ribadito: “"Il vaccino Astrazeneca sarà usato solo per gli over 60. La decisione – ha aggiunto – avrà qualche impatto sul piano vaccinale ma sono sicuro che fra luglio e agosto riusciremo a mitigarlo”.