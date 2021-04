Si svuota il reparto Covid dell'ospedale Sant'Andrea

Liguria - Sono 217 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 5.397 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 2.425 tamponi antigenici rapidi. Il dettaglio, riferito alla residenza della persona testata: Imperia 36, Savona 54, Genoa 108, La Spezia 19.

Il totale dei casi positivi (esclusi guariti e deceduti) è di 5.893, in calo di 185. Questa la suddivisione per provincia: Savona 1.080, La Spezia 665, Imperia 838, Genoa 3.003. I residenti fuori regione o all'estero sono 95 e ci sono 212 tamponi in fase di verifica.



Ospedalizzati. Calo quest'oggi dei ricoverati in Liguria, con 25 posti letto occupati in meno. Il totale ad oggi è di 570 pazienti, di cui 66 in terapia intensiva. In calo ASL1 (-7), San Martino (-6), Galliera (-5), Gaslini (-1) e ASL2 (-2). Stabile ASL4, in leggero aumento ASL3 (+2). In netto calo anche l'ASL5 (-6) che oggi presenta 57 ricoveri di cui 9 terapie intensive (invariate). Tutti sono riferiti al San Bartolomeo di Sarzana. Il Sant'Andrea della Spezia è infatti tornato Covid-free.



Deceduti. Ci sono però 11 nuove vittime in Liguria. Il più giovane è un uomo di 45 anni spirato ieri a Sanremo, la più anziana una donna di 104 anni che ha perso la vita domenica scorsa al San Paolo di Savona. Il totale delle vittime liguri sale a 4.154.



Isolamento domiciliare. Sono 5.258, in calo di 215 unità.



Guariti*. Il totale raggiunge 88.524 in virtù dei 391 delle ultime ventiquattr'ore.



Soggetti in sorveglianza attiva. In ASL1 1.397, in ASL2 1.265, in ASL3 2.123, in ASL4 511 ed in ASL5 1103. Il totale fa 6.399.



Vaccini. Sono 598.490 quelli consegnati (fonte governativa) e 565.367 quelli somministrati, pari al 94%, in Liguria. In ASL5 sono 55.270, di cui 754 somministrati nelle scorse ventiquattr'ore.









* (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell'infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall'inizio dei sintomi - riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020)