Sei nuovi ricoverati Covid

Liguria - Tornano ad aumentare i ricoveri nel reparto Covid dell'ospedale San Bartolomeo di Sarzana. Al 26 marzo 2021 si registrano 6 nuovi ingressi che portano il totale a 69 pazienti. Ma c'è anche la buona notizia di una terapia intensiva in meno, scese in questo momento a 5.

Anche il dato ligure è in crescita (+18), con gli incrementi suddivisi tra San Martino (+8), ASL2 (+6) e Sestri Levante (+3) oltre che ASL5. In calo ASL1 (-1), Galliera (-3) e Gaslini (-1).



Decessi. Sei le vittime registrate oggi in Liguria, per un totale di 3.833. Si tratta di cinque donne tra 66 e 89 anni di età e di un uomo di 85 anni. Le vittime erano ricoverate tra Sanremo e San Martino.



Positivi. Sono 487 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 4.512 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 2.774 tamponi antigenici rapidi. Qui di seguito il dettaglio, riferito alla residenza della persona testata: Imperia 79, Savona 115, Genova 215 e La Spezia 77. Un positivo non è riconducibile alla residenza in Liguria.

Il totale dei casi positivi (esclusi guariti e deceduti) è di 6.956 (+195). Questa la suddivisione per provincia di residenza: Savona 1.389, La Spezia 814, Imperia 970 e Genova 3.431. I residenti fuori regione o all'estero sono 116, mentre ci sono 236 tamponi in fase di verifica.



Isolamento domiciliare. Ci sono 5.654 individui, +153 rispetto a ieri.



Soggetti in sorveglianza attiva. Sono 6.768 divisi tra ASL1 (1.649), ASL2 (1.644), ASL3 (2.172), ASL4 (567) e ASL5 (736).



Guariti*. Sono in totale 76.405, grazie ai 286 in più delle ultime ventiquattr'ore.





* (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell'infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall'inizio dei sintomi - riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020)