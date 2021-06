Liguria - Nella prima parte della giornata ancora in prevalenza nuvoloso con possibili brevi rovesci sul settore centrale, in esaurimento già dalla mattinata; dal pomeriggio rapido miglioramento con schiarite anche ampie su gran parte della regione, addensamenti residui sul Centro-Ponente. Umidità su valori alti. Venti in prevalenza deboli meridionali con locali rinforzi fino a moderati sul settore centrale. Mare mosso.



(fonte Arpal)