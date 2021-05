Liguria - In prevalenza soleggiato lungo la costa, sereno o poco nuvoloso nell'interno con addensamenti durante le ore centrali specie in prossimità dei rilievi, dove non si esclude la possibilità di brevi e isolati rovesci pomeridiani più probabili a Levante. Umidità su valori medio-bassi. Venti in prevalenza di debole intensità e tendenti a seguire un regime di brezza sia lungo la costa sia nell'Interno. Mare quasi calmo o al più poco mosso.



(fonte Arpal)