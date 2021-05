Liguria - Oltre a quello degli undici calciatori e del dirigente della Sanremese positivi, un altro cluster è emerso nelle ultime 24 ore nella città del Festival.

In questo caso sono 8 i contagiati, tutti operai di una ditta edile. Tutti vengono curati a domicilio e non si segnalano ricoveri in ospedale. Proseguono, nel frattempo, le operazioni di tracciamento dell'Asl 1 per risalire ai contatti stretti dei positivi, che saranno messi in quarantena in attesa del tampone.