Ricoveri su di un terzo in un solo giorno in Liguria

Liguria - Sono 91 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 1980 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 2337 tamponi antigenici rapidi.

Il dettaglio, riferito alla residenza della persona testata: Imperia 25, Savona nessuno, Genova 47 e La Spezia 19.

Il totale dei casi attivi sale quindi a 2.069 (+60). La distribuzione dei casi per provincia di residenza: Savona 183, La Spezia 332, Imperia 200, Genova 1.127. I residenti fuori regione o all'estero sono 47 e ci sono 180 tamponi in fase di verifica.



Ospedalizzati. I ricoveri rimangono su numeri relativamente bassi, ma in forte crescita percentuale. Oggi se ne segnalano 11 in più che portano il totale a 37 (+29%), di cui 6 in terapia intensiva. La crescita riguarda ASL1 (+2), San Martino (+2), Galliera (+5), ASL3 (+1) e ASL4 (+1). Rimangono Covid free i due ospedali dell'ASL5, il Sant'Andrea della Spezia ed il San Bartolomeo di Sarzana.



Isolamento domiciliare. Vi sono 840 persona, +43 rispetto a ieri.



Totale guariti*. Sono 98160 in virtù dei 31 in più di oggi.



Decessi. Nessuno nelle ultime 24 ore, il totale è di 4359.



Sorveglianza attiva. Vi sono 795 persone in tutta la Liguria. La distribuzione: ASL1 126, ASL2 91, ASL3 323, ASL4 76 e ASL5 179.



Vaccini. Sono 1.789.089 quelli consegnati (fonte governativa) e 1.626.601 quelli somministrati pari al 91%.









* (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell'infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall'inizio dei sintomi - riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020)