Qualche ricoverato in più, vaccini verso quota un milione e 930mila

Liguria - Sono 57 nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria (di cui 11 residenti nello Spezzino), a fronte di 1.256 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 1.167 tamponi antigenici rapidi. Sono 3.213 (+11) i liguri attualmente positivi, 473 (+4) dei quali nello Spezzino. Crescono di 6 unità i ricoverati Covid-19 positivi in Liguria, diventando 95 (di cui 11 in terapia intensiva); permane 'Covid free' il San Bartolomeo, mentre sono 8 (+1) i ricoverati al Sant'Andrea, di cui uno in Ti. 46 i guariti di giornata (101.008 da inizio pandemia); le persone mancate con positività al coronavirus negli ospedali liguri restano 4.378 (di cui 473 in Asl5). Sono poi 1.931 i liguri in isolamento domiciliare (+29), 1.833 (-14) quelli in sorveglianza attiva, di cui 366 (-1) in Asl5. Guardando ai vaccini, fra un mezzo migliaio di dosi la Liguria toccherà il milione e 930mila inoculazioni (somministrato il 91 per cento dei vaccini ricevuti dalla regione); oltre 876mila le seconde dosi sul totale. In Asl5 oltre 272mila somministrazioni, di cui oltr 122mila seconde dosi.