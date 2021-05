Ospedalizzati sempre in calo, vaccinati quasi 300mila liguri

I nuovi positivi in Liguria oggi sono 111, venti dei quali in Asl5.

Liguria - Sono 111 i nuovi positivi al Covid-19 in Liguria, a fronte di 3.655 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 2.800 tamponi antigenici rapidi. Questo il dettaglio riferito alla residenza delle persone testate: Imperia 25, Savona 22, Genova 44, La Spezia 20.

Scende ancora il dato degli ospedalizzati a livello regionale che sono oggi 266, dodici meno di ieri, con 43 letti occupati in terapia intensiva. Numeri che scendono anche in Asl5 con le due dimissioni al San Bartolomeo che portano gli ospedalizzati a 37 con 7 terapie intensive.

Sono invece i decessi registrati nel bollettino odierno – avvenuti fra il 18 e il 20 maggio – che portano il totale ligure da inizio pandemia a 4.299, 458 dei quali spezzini. Il numero dei liguri guariti da inizio pandemia con i 124 odierni sale a 94.399 mentre attualmente i casi attivi totali sono 3.411 dei quali 528 nello Spezzino, dove i soggetti in sorveglianza attiva sono 691, su 2.830 totali.



Oggi infine si attesta al 94% la percentuale fra vaccini somministrati rispetto ai consegnati. Nelle ultime 24 ore sono state inoculate 12.553 dosi mentre i liguri che hanno completato il ciclo vacciale salgono a 293.106, di cui 35.372 spezzini.