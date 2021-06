Nessun nuovo caso positivo nello Spezzino, non succedeva da mesi

Liguria - Sono trenta i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 2.114 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 1.949 tamponi antigenici rapidi. Qui di seguito il dettaglio, riferito alla residenza della persona testata. Due ad Imperia, altrettanti a Savona, 26 a Genova (25 dei quali nell'area metropolitana), mentre lo Spezzino, dopo tanti mesi, segna uno 0 che "odora" di speranza. A fronte di questi numeri a Savona si contano oggi 320 casi positivi al coronavirus, 166 riguardano la provincia di Imperia, 1207 Genova mentre lo Spezzino ne somma 315. Al complessivo di 2162 contribuiscono anche i 61 residenti fuori regione e 93 in fase di verifica.



Calano anche i posti letto negli ospedali liguri: sette in meno rispetto a ventiquattro ore fa. Oggi sono 129 con 28 terapie intensive, mentre al San Bartolomeo se ne contano 14, tre in meno di ieri. Due i decessi di giornata, entrambi lontani dalla provincia della Spezia: il computo dei morti da inizio pandemia è dunque di 4.327. In sorveglianza attiva ci sono 241 persone in Asl1, 185 in Asl2, 520 in Asl3, 57 in Asl4, 204 in Asl5 per un totale di 1.207. Infine i dati sulle vaccinazioni alle 16 di oggi: 1.076.750 consegnati, 991.481 somministrati.