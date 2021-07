Liguria - L'alta pressione stenta a consolidarsi sotto la spinta di una nuova onda depressionaria che si approssima dall'Atlantico: ancora una giornata di cielo in prevalenza soleggiato con temporanee velature e locali addensamenti.

Temperature minime in lieve aumento, massime in lieve flessione, venti deboli in prevalenza da Sud-Est, in rotazione da Sud-Ovest in serata. Mare poco mosso, umidità su valori bassi.



(fonte Arpal)