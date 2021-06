Lunedì da caldo record, Riccò con i valori massimi più alti in Liguria

Liguria - Anche la Liguria nella morsa del caldo di matrice africana che sta imperversando in tutta Italia da diversi giorni e che non accenna a mollare la presa. Ieri in Liguria le massime hanno superato abbondantemente i 30 gradi in molte località. Ciononostante Genova è l’unica città italiana senza alcun livello di allerta secondo il monitoraggio del ministero della Salute. Alle 16.30 il record del caldo spetta a Riccò del Golfo, nell’entroterra spezzino, dove si sono toccati i 37 gradi secondo Arpal. Ad Airole, nell’Imperiese, 35,3 gradi, 35,2 a Castelnuovo Magra (La Spezia), 35 a Dolcedo e Rocchetta Nervina (entrambe in provincia di Imperia), 34,9 a Sarzana (La Spezia), 34,7 a Casale di Pignone (La Spezia) e Pian dei Ratti (Orero, in provincia di Genova).



In Liguria il “muro” dei 37 gradi non veniva superato dall’estate scorsa: l’8 agosto 2020, infatti, Marinella di Sarzana toccò 37,3 gradi e Riccò del Golfo 37,2. Il giorno successivo Castelnuovo Magra superò anche i 38 gradi, fermandosi a 38,1. Temperature elevate anche nelle stazioni delle città capoluogo di provincia: a Genova la stazione di Pontedecimo ha toccato 33,6 gradi mentre la stazione del centro funzionale Arpal registra una massima di 32,3, Savona Istituto Nautico e La Spezia restano sopra i 30 gradi, rispettivamente con 32,9 e 31,8 mentre Imperia Osservatorio metro sismico registra 28,9 gradi.