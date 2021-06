Le nuvole rimangono confinate a Ponente

Liguria - Nella notte un rinforzo del flusso sudorientale favorisce la formazione di una nuvolosità più compatta sul Centro-Ponente con possibili locali precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale al mattino per la presenza di condizioni d'instabilità. Nel pomeriggio cielo generalmente poco nuvoloso con velature in transito, più estese in serata.

Umidità su valori alti. Venti tra deboli e moderati dai quadranti meridionali con rinforzi da sudovest lungo la costa di Ponente, da sud, sudest sui rilievi centrali. Mare mosso fino al mattino, in calo a poco mosso nel corso del pomeriggio a partire da Ponente.



(fonte Arpal)